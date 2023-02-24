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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Мы взяли себе для коллекции российский проднабор. Ну он воняет. Мы боимся его открывать

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Рудык рассказал об отличии российского сухпайка от украинского
Рудык рассказал об отличии российского сухпайка от украинского
Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

Российские продуктовые наборы уступают украинским. Об этом нардеп от группы "За майбутнє", подполковник ВСУ Сергей Рудык сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он отвечал на вопрос, как экипированы российские войска и что у них есть с собой.

"Я не могу рассказать вам об аптечках, честно вам скажу. Почему-то не обращал внимания. Но могу сказать, что мы взяли себе для коллекции их проднабор. Ну он воняет. Я не знаю, что там. Мы боимся его открывать. Мы взяли себе для пробы. Он стоит там у нас в шкафу, и нашим ребятам жаль выбросить, потому что это какой-то такой... Ну, не трофей, но интересный пример", – сказал он.

Рудык отметил, что эти пайки отличаются от украинских.

"Я знаю, что наша еда и наш сухпай нормальные. Я это видел и в мирное время во время сборов, и сейчас: во время войны – абсолютно пригоден для использования во всех смыслах этого слова", – отметил он.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

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