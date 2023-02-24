Нардеп Рудык: Мы взяли себе для коллекции российский проднабор. Ну он воняет. Мы боимся его открывать

Он отвечал на вопрос, как экипированы российские войска и что у них есть с собой.
"Я не могу рассказать вам об аптечках, честно вам скажу. Почему-то не обращал внимания. Но могу сказать, что мы взяли себе для коллекции их проднабор. Ну он воняет. Я не знаю, что там. Мы боимся его открывать. Мы взяли себе для пробы. Он стоит там у нас в шкафу, и нашим ребятам жаль выбросить, потому что это какой-то такой... Ну, не трофей, но интересный пример", – сказал он.
Рудык отметил, что эти пайки отличаются от украинских.
"Я знаю, что наша еда и наш сухпай нормальные. Я это видел и в мирное время во время сборов, и сейчас: во время войны – абсолютно пригоден для использования во всех смыслах этого слова", – отметил он.
Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.