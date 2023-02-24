Нардеп Рудык: Мы взяли себе для коллекции российский проднабор. Ну он воняет. Мы боимся его открывать

Он отвечал на вопрос, как экипированы российские войска и что у них есть с собой.

"Я не могу рассказать вам об аптечках, честно вам скажу. Почему-то не обращал внимания. Но могу сказать, что мы взяли себе для коллекции их проднабор. Ну он воняет. Я не знаю, что там. Мы боимся его открывать. Мы взяли себе для пробы. Он стоит там у нас в шкафу, и нашим ребятам жаль выбросить, потому что это какой-то такой... Ну, не трофей, но интересный пример", – сказал он.

Рудык отметил, что эти пайки отличаются от украинских.

"Я знаю, что наша еда и наш сухпай нормальные. Я это видел и в мирное время во время сборов, и сейчас: во время войны – абсолютно пригоден для использования во всех смыслах этого слова", – отметил он.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



