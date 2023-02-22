Нардеп Рудык: Все российские предатели, которые у нас есть, найдут свою могилу. Это будет согласно нормам военного времени, утилизация без эмоций

"Все, кто засветился, – все найдут свою могилу. И это будет точно не пафосное выступление с предупреждениями. Это будет согласно нормам военного времени, утилизация без эмоций. И мы, возможно, потом узнаем, что кому-то за что-то дали какую-то награду. И это, вероятно, правильно будет", – сказал он.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.