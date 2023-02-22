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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Все российские предатели, которые у нас есть, найдут свою могилу. Это будет согласно нормам военного времени, утилизация без эмоций

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Рудык рассказал, как украинцы поступят с предателями
Рудык рассказал, как украинцы поступят с предателями
Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

Украинские военные отслеживают всех предателей и стараются следить за их жизнью. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Рудык, защищающий Украину на фронте, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Все, кто засветился, – все найдут свою могилу. И это будет точно не пафосное выступление с предупреждениями. Это будет согласно нормам военного времени, утилизация без эмоций. И мы, возможно, потом узнаем, что кому-то за что-то дали какую-то награду. И это, вероятно, правильно будет", – сказал он.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Сергей Рудык, российская агрессия, война России против Украины
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