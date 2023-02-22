Нардеп Рудык: Конкуренция между Пригожиным, Кадыровым, какими-то топами, желающими занять нишу Жириновского, играет нам на руку

"То, что у них постоянно происходит эта конкуренция между [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным, [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым, их какими-то топами, желающими занять нишу – я не знаю, – по-видимому, [умершего лидера российской партии ЛПДР Владимира] Жириновского... По-другому – я не понимаю, как они могут противостоять тому же Путину. Это тоже играет нам на руку", – сказал он.

Рудык объяснил, что они конкурируют между собой, и в этой конкуренции не всегда решение принимается единоначально.

"Это очень важно: чтобы центр координировал действия со стратегическим уровнем управления армией, тактическим уровнем управления армией, вплоть до самого низа: до уровня батальона, роты и ребят, которые непосредственно в окопе. Поэтому такая ситуация", – сказал он.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

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