Нардеп Рудык: Конкуренция между Пригожиным, Кадыровым, какими-то топами, желающими занять нишу Жириновского, играет нам на руку

"То, что у них постоянно происходит эта конкуренция между [основателем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным, [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым, их какими-то топами, желающими занять нишу – я не знаю, – по-видимому, [умершего лидера российской партии ЛПДР Владимира] Жириновского... По-другому – я не понимаю, как они могут противостоять тому же Путину. Это тоже играет нам на руку", – сказал он.
Рудык объяснил, что они конкурируют между собой, и в этой конкуренции не всегда решение принимается единоначально.
"Это очень важно: чтобы центр координировал действия со стратегическим уровнем управления армией, тактическим уровнем управления армией, вплоть до самого низа: до уровня батальона, роты и ребят, которые непосредственно в окопе. Поэтому такая ситуация", – сказал он.
Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью
В СМИ Пригожина называют "поваром" президента РФ Владимира Путина, поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".
В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.
В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев заявил, что Путин сознательно поддерживает информационный фон: "Если не я, то Пригожин или Кадыров. Вы содрогнетесь, будет в 10 раз хуже"