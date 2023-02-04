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"Не дать взяточникам и платившим им достичь целей". Арахамия призвал пересмотреть решения военно-врачебной комиссии ВСУ за последние полгода

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Арахамия призвал правоохранительные органы пересмотреть решения Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ за последние шесть месяцев
Арахамия призвал правоохранительные органы пересмотреть решения Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ за последние шесть месяцев
Фото: sluga-narodu.com

Глава провластной парламентской фракции "Слуга народа" и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Давид Арахамия поздравил СБУ и ГБР с "разоблачением замначальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ на системной коррупции на теме уклонения от прохождения службы".

Об этом Арахамия написал в Telegram 3 февраля.

В этот день правоохранители сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, он организовал схему получения взяток должностным лицам комиссии за выдачу справок военнообязанным о непригодности к службе для выезда за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в $5 тыс. Во время обысков у него дома и на работе правоохранители обнаружили крупную сумму в разной валюте, эквивалентную 5 млн грн.

"Призываю правоохранительные органы пересмотреть решения Комиссии за последние шесть месяцев, чтобы не дать взяточникам и платившим им достичь своих целей", – отметил Арахамия.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Последний раз Рада продлевала военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Украина, коррупция, мобилизация, запрет, военное положение, правоохранители, война России против Украины, Слуга народа, Давид Арахамия, мужчины, ГБР
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