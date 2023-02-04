"Не дать взяточникам и платившим им достичь целей". Арахамия призвал пересмотреть решения военно-врачебной комиссии ВСУ за последние полгода

Об этом Арахамия написал в Telegram 3 февраля.

В этот день правоохранители сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, он организовал схему получения взяток должностным лицам комиссии за выдачу справок военнообязанным о непригодности к службе для выезда за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в $5 тыс. Во время обысков у него дома и на работе правоохранители обнаружили крупную сумму в разной валюте, эквивалентную 5 млн грн.

"Призываю правоохранительные органы пересмотреть решения Комиссии за последние шесть месяцев, чтобы не дать взяточникам и платившим им достичь своих целей", – отметил Арахамия.