$5 тыс. за "белый билет". ГБР и СБУ разоблачили на взятках замглавы Центральной военно-врачебной комиссии в Киеве

По данным следствия, он организовал схему получения взяток должностным лицам комиссии за выдачу справок военнообязанным о непригодности к службе для выезда за границу.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в $5 тыс. За эту сумму замглавы ЦВВК обещал мужчине, что комиссия выдаст нужное заключение о состоянии здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.
Во время обысков у него дома и на работе правоохранители обнаружили крупную сумму в разной валюте, эквивалентную 5 млн грн.
Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о его задержании, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.