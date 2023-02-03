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ВОЙНА В УКРАИНЕ

$5 тыс. за "белый билет". ГБР и СБУ разоблачили на взятках замглавы Центральной военно-врачебной комиссии в Киеве

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Во время обысков правоохранители обнаружили крупную сумму, эквивалентную 5 млн грн
Во время обысков правоохранители обнаружили крупную сумму, эквивалентную 5 млн грн
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды заместителю председателя Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Об этом пресс-служба ГБР 3 февраля сообщила в Telegram.

По данным следствия, он организовал схему получения взяток должностным лицам комиссии за выдачу справок военнообязанным о непригодности к службе для выезда за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в $5 тыс. За эту сумму замглавы ЦВВК обещал мужчине, что комиссия выдаст нужное заключение о состоянии здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Во время обысков у него дома и на работе правоохранители обнаружили крупную сумму в разной валюте, эквивалентную 5 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о его задержании, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Теги: СБУ, ВСУ, война России против Украины, подозрение, ГБР
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