$5 тыс. за "белый билет". ГБР и СБУ разоблачили на взятках замглавы Центральной военно-врачебной комиссии в Киеве

По данным следствия, он организовал схему получения взяток должностным лицам комиссии за выдачу справок военнообязанным о непригодности к службе для выезда за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в $5 тыс. За эту сумму замглавы ЦВВК обещал мужчине, что комиссия выдаст нужное заключение о состоянии здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Во время обысков у него дома и на работе правоохранители обнаружили крупную сумму в разной валюте, эквивалентную 5 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос о его задержании, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.