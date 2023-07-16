"Нечего есть, негде жить, есть куда сесть". В Луганской ОВА сообщили, что оккупанты планируют построить 25 тюрем в области

"На оккупированных территориях россияне не собираются восстанавливать разрушенные жилье и инфраструктуру, однако пытаются использовать эти регионы максимально полезно для собственной внутренней политики, – сказано в сообщении. – Поэтому планируют построить там еще 25 тюрем, значительная часть которых должна начать деятельность в так называемой "ЛНР" уже до 1 января 2026 года. Нечего есть, негде жить, есть куда сесть".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В ходе полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, оккупанты захватили почти всю Луганскую область.

Силы обороны Украины деоккупировали 14 населенных пунктов области – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.