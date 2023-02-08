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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Что будет с мозгами пенсионерок, школьников, училок, когда в Россию хлынет правда о том, что происходило в Украине? До какой степени будут забиты психушки!

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Россиянам еще предстоит узнать всю правду о развязанной их страной войне в Украине, и это плохо отразится на психическом здоровье нации, считает Невзоров
Россиянам еще предстоит узнать всю правду о развязанной их страной войне в Украине, и это плохо отразится на психическом здоровье нации, считает Невзоров
Фото: Невзоров / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров выразил мнение, что в России вскоре начнутся "страшные внутренние процессы", которые закончатся социальным взрывом.

"Если вы говорите о соцопросах, которых нет на самом деле... Для меня главный соцопрос – это вижу я на улицах Москвы, Питера хотя бы – протесты, которые идут, чтобы снести действующую российскую власть. Их нет", – заметила Бацман.

Невзоров согласился, что сегодняшние данные российской открытой социологии – "это вообще не социология".

"Но я подозреваю, что Кремль имеет и какую-то реальную картину. Иначе бы он не сохранял в неприкосновенности все эти аппараты подавления внутри страны и не держал бы их в такой боевой готовности. Поэтому когда меня спрашивают: "Возможен ли взрыв?" – возможен. Он все равно возможен. Более того, он все равно неизбежен", – заявил публицист.

Он полагает, что при этом в социологии "очень много методов и приблуд", с помощью которых профессионалы могут получить реальную картину даже из "кремлевских" данных..

"Из самой странной картины путем вычисления того, что могло влиять на этот ответ, вычисления среды, в которой этот ответ был дан, вычисления того, как был задан вопрос, получается более-менее правильный ответ, который свидетельствует, вероятно, о совсем не таких оптимистичных для Кремля цифрах", – считает Невзоров.

По поводу протестов в России публицист выразил убеждение, что "их сейчас не может быть".

"При том, что, наверное, до всех уже дошло, что это поражение России в войне – это уже дело чести и НАТО, и всей земной цивилизации. Хотя и это не принесет той самой победы и облегчения. Да, если даже она будет полностью расформирована и обезоружена, даже если будет вывезено все ядерное оружие, даже если вычистят от зэков и мобиков", – считает он..

Публицист добавил, что и поражение РФ в войне – "это не [окончательная] победа [цивилизованного мира], потому что начнутся страшные внутренние процессы".

"Вот представь себе на секунду, вот что будет с Россией, что будет с мозгами пенсионерок, школьников, училок, когда в Россию сразу, одномоментно хлынет вся правда о том, что происходило и происходит в Украине: обо всех преступлениях и обо всей глупости этой войны. Представь себе, до какой степени будут забиты психушки", – высказался Невзоров..

Он предполагает, что России после войны, развязанной ею в Украине, предстоит пройти "болезненный, долгий процесс" денацификации населения, как в свое время нацистской Германии. При этом Невзоров не уверен в успехе процесса.

"Это огромная работа, которую делать будет некому. Потому что это все будет на фоне действительно развала и непонятных ситуаций. И я, честно говоря, не представляю себе, как там можно жить дальше", – подытожил публицист.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал "Коммерсантъ", показали, что 65% россиян одобрили бы решение Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

Согласно результатам соцопроса "Левада-центра", опубликованным 1 сентября, 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральной ответственности за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов.

Войну, которую РФ развязала, напав на Украину, поддерживает большинство жителей государства-агрессора, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 18 октября. "Мы воюем не с российским режимом, а, к сожалению, с российским народом", добавил он.

Результаты социологических опросов об отношении россиян к войне, проведенных недавно в закрытом режиме в ряде российских регионов, показывают, что жители страны-оккупанта "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего России", писало 22 ноября издание "Медуза".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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