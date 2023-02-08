Невзоров: Что будет с мозгами пенсионерок, школьников, училок, когда в Россию хлынет правда о том, что происходило в Украине? До какой степени будут забиты психушки!

Россиянам еще предстоит узнать всю правду о развязанной их страной войне в Украине, и это плохо отразится на психическом здоровье нации, считает Невзоров Фото: Невзоров / Instagram

"Если вы говорите о соцопросах, которых нет на самом деле... Для меня главный соцопрос – это вижу я на улицах Москвы, Питера хотя бы – протесты, которые идут, чтобы снести действующую российскую власть. Их нет", – заметила Бацман.

Невзоров согласился, что сегодняшние данные российской открытой социологии – "это вообще не социология".

"Но я подозреваю, что Кремль имеет и какую-то реальную картину. Иначе бы он не сохранял в неприкосновенности все эти аппараты подавления внутри страны и не держал бы их в такой боевой готовности. Поэтому когда меня спрашивают: "Возможен ли взрыв?" – возможен. Он все равно возможен. Более того, он все равно неизбежен", – заявил публицист.

Он полагает, что при этом в социологии "очень много методов и приблуд", с помощью которых профессионалы могут получить реальную картину даже из "кремлевских" данных..

"Из самой странной картины путем вычисления того, что могло влиять на этот ответ, вычисления среды, в которой этот ответ был дан, вычисления того, как был задан вопрос, получается более-менее правильный ответ, который свидетельствует, вероятно, о совсем не таких оптимистичных для Кремля цифрах", – считает Невзоров.

По поводу протестов в России публицист выразил убеждение, что "их сейчас не может быть".

"При том, что, наверное, до всех уже дошло, что это поражение России в войне – это уже дело чести и НАТО, и всей земной цивилизации. Хотя и это не принесет той самой победы и облегчения. Да, если даже она будет полностью расформирована и обезоружена, даже если будет вывезено все ядерное оружие, даже если вычистят от зэков и мобиков", – считает он..

Публицист добавил, что и поражение РФ в войне – "это не [окончательная] победа [цивилизованного мира], потому что начнутся страшные внутренние процессы".

"Вот представь себе на секунду, вот что будет с Россией, что будет с мозгами пенсионерок, школьников, училок, когда в Россию сразу, одномоментно хлынет вся правда о том, что происходило и происходит в Украине: обо всех преступлениях и обо всей глупости этой войны. Представь себе, до какой степени будут забиты психушки", – высказался Невзоров..

Он предполагает, что России после войны, развязанной ею в Украине, предстоит пройти "болезненный, долгий процесс" денацификации населения, как в свое время нацистской Германии. При этом Невзоров не уверен в успехе процесса.

"Это огромная работа, которую делать будет некому. Потому что это все будет на фоне действительно развала и непонятных ситуаций. И я, честно говоря, не представляю себе, как там можно жить дальше", – подытожил публицист.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

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