"Никто не знает, кто еще в действительности за экраном". Украинская делегация в ТКГ поддержала возврат к очным встречам, но не в Минске

Он напомнил, что консультации в подгруппах с марта 2020 года проходят в формате видеоконференции.
"То есть на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", – рассказал Костин.
По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске пока нет.
"Единственная наша позиция – должны быть обеспечены безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск, как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 27 сентября сообщил, что если раньше российская сторона предлагала возобновить очные переговоры в Минске, то теперь поняла, что это невозможно, и "слово "Минск" уже не звучит".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".
27 мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров, потому что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.