"Никто не знает, кто еще в действительности за экраном". Украинская делегация в ТКГ поддержала возврат к очным встречам, но не в Минске

Костин о переговорах ТКГ: Должны быть обеспечены безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры Andriy Kostin

Он напомнил, что консультации в подгруппах с марта 2020 года проходят в формате видеоконференции.

"То есть на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", – рассказал Костин.

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске пока нет.

"Единственная наша позиция – должны быть обеспечены безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск, как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 27 сентября сообщил, что если раньше российская сторона предлагала возобновить очные переговоры в Минске, то теперь поняла, что это невозможно, и "слово "Минск" уже не звучит".