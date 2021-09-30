ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто не знает, кто еще в действительности за экраном". Украинская делегация в ТКГ поддержала возврат к очным встречам, но не в Минске

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костин о переговорах ТКГ: Должны быть обеспечены безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры
Костин о переговорах ТКГ: Должны быть обеспечены безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры
Andriy Kostin

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики ("Слуга народа"), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что консультации в подгруппах с марта 2020 года проходят в формате видеоконференции.

"То есть на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", – рассказал Костин.

По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске пока нет.

"Единственная наша позиция – должны быть обеспечены безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск, как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 27 сентября сообщил, что если раньше российская сторона предлагала возобновить очные переговоры в Минске, то теперь поняла, что это невозможно, и "слово "Минск" уже не звучит".

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинил власти страны в проведении "политики конфронтации".

27 мая глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск не может быть местом для ведения переговоров, потому что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Теги: Минск, переговоры, контактная группа, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Костин, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки
"Свято место пусто не бывает". Волочкова снялась верхом на мужчине
"Свято место пусто не бывает". Волочкова снялась верхом на мужчине
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent
"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия", "Секси". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему
"Имитируем". Фреймут сделала заявление на интимную тему
"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым
"Зачем прятать бокал?", "Муж сильно похудел. Старо как-то". Собчак вышла в свет с Богомоловым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS