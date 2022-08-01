"Новые контракты еще выгоднее". В Торгово-промышленной палате Украины заявили, что Египет заключил новые соглашения на поставку украинского зерна

Он отметил, что российские пропагандистские СМИ тиражировали сообщения о якобы отказе Египта от украинского зерна на основании новости агентства Reuters о расторжении контракта на поставку украинского зерна, который Украина не смогла выполнить из-за вторжения РФ и блокады морских портов.

"Украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно. А в соглашении не был предусмотрен пункт о форс-мажорах. Поэтому [египтяне] приняли вполне цивилизованное решение закрыть контракт, который нельзя выполнить. И открыть новый, по которому можно совершить закупку дальше", – подчеркнул вице-президент.

По словам Непрана, украинские зернотрейдеры "неофициально сказали ему, что даже рады такой ситуации". "Когда подписывалось соглашение в декабре прошлого года, то стоимость была где-то $249–250 за тонну. Сейчас цена выросла почти вдвое. Новый контракт будет составлен по другой цене", – отметил он.

Непран назвал ситуацию вокруг контрактов с Египтом "типичным примером российского фейка".

"Агентство Reuters два дня назад распространило информацию, что Египет отказался от закупки украинского зерна, контракты по которому были заключены в конце прошлого года. За это ухватилась российская пропаганда, которая с радостным визгом начала распространять по всему миру информацию, что Египет отказался от украинского зерна. Их [россиян] радостная позиция понятна, потому что они тоже производители и экспортеры зерна. Мы – конкуренты", – подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты.