"Новые контракты еще выгоднее". В Торгово-промышленной палате Украины заявили, что Египет заключил новые соглашения на поставку украинского зерна

Он отметил, что российские пропагандистские СМИ тиражировали сообщения о якобы отказе Египта от украинского зерна на основании новости агентства Reuters о расторжении контракта на поставку украинского зерна, который Украина не смогла выполнить из-за вторжения РФ и блокады морских портов.
"Украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно. А в соглашении не был предусмотрен пункт о форс-мажорах. Поэтому [египтяне] приняли вполне цивилизованное решение закрыть контракт, который нельзя выполнить. И открыть новый, по которому можно совершить закупку дальше", – подчеркнул вице-президент.
По словам Непрана, украинские зернотрейдеры "неофициально сказали ему, что даже рады такой ситуации". "Когда подписывалось соглашение в декабре прошлого года, то стоимость была где-то $249–250 за тонну. Сейчас цена выросла почти вдвое. Новый контракт будет составлен по другой цене", – отметил он.
Непран назвал ситуацию вокруг контрактов с Египтом "типичным примером российского фейка".
"Агентство Reuters два дня назад распространило информацию, что Египет отказался от закупки украинского зерна, контракты по которому были заключены в конце прошлого года. За это ухватилась российская пропаганда, которая с радостным визгом начала распространять по всему миру информацию, что Египет отказался от украинского зерна. Их [россиян] радостная позиция понятна, потому что они тоже производители и экспортеры зерна. Мы – конкуренты", – подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты.
Из-за вторжения России украинские черноморские порты оказались заблокированными. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в этих портах находится 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.