Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Хочу посмотреть, как российские пропагандисты смогут переварить картину, когда в Крыму будут меняться флаги и вывески на населенных пунктах, а толпы военнопленных потянутся вглубь Украины

Тамар считает, что оккупированный Россией Крым уязвим стратегически, и украинская операция по его деоккупации может быть успешной Фото: Gregory Tamar / Facebook

"То, что напрашивается само: Крым настолько уязвим стратегически... Как гроздь винограда: протяни руку и сорви. Напрашивается сам по себе рассекающий удар в сторону Азовского моря, уничтожение сухопутного коридора, впоследствии нанесение огневого поражения по Крымскому мосту. А дальше все очень просто", – считает эксперт.

Он насчитал примерно 150 российских военных баз на территории Крымского полуострова.

"При условии, что ваши западные союзники предоставляют соответствующие средства огневого поражения, выпускается 10 ракет по каждой базе. Не надо больше. Не надо эту базу стирать с лица земли", – предложил Тамар.

По мнению эксперта, на каждой из баз достаточно уничтожить штабы, склады с боеприпасами, станции ПВО, узлы связи, казармы, склады с горюче-смазочными материалами. Тогда подразделения, базирующиеся там, превратятся просто в "массу вооруженных людей".

"И потом дело техники – превратить эту массу вооруженных людей в массу разоруженных людей. Я хочу посмотреть, как российская пропагандистская машина сможет переварить картину, когда в Крыму будут меняться вывески на населенных пунктах и флаги, и когда толпы российских военнопленных потянутся с территории Крымского полуострова вглубь вашего государства. Я хочу посмотреть, как российское общество, российская модель управления государством сможет переварить эту ситуацию. Я считаю, что не сможет", – резюмировал Тамар.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube