Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Хочу посмотреть, как российские пропагандисты смогут переварить картину, когда в Крыму будут меняться флаги и вывески на населенных пунктах, а толпы военнопленных потянутся вглубь Украины

"То, что напрашивается само: Крым настолько уязвим стратегически... Как гроздь винограда: протяни руку и сорви. Напрашивается сам по себе рассекающий удар в сторону Азовского моря, уничтожение сухопутного коридора, впоследствии нанесение огневого поражения по Крымскому мосту. А дальше все очень просто", – считает эксперт.
Он насчитал примерно 150 российских военных баз на территории Крымского полуострова.
"При условии, что ваши западные союзники предоставляют соответствующие средства огневого поражения, выпускается 10 ракет по каждой базе. Не надо больше. Не надо эту базу стирать с лица земли", – предложил Тамар.
По мнению эксперта, на каждой из баз достаточно уничтожить штабы, склады с боеприпасами, станции ПВО, узлы связи, казармы, склады с горюче-смазочными материалами. Тогда подразделения, базирующиеся там, превратятся просто в "массу вооруженных людей".
"И потом дело техники – превратить эту массу вооруженных людей в массу разоруженных людей. Я хочу посмотреть, как российская пропагандистская машина сможет переварить картину, когда в Крыму будут меняться вывески на населенных пунктах и флаги, и когда толпы российских военнопленных потянутся с территории Крымского полуострова вглубь вашего государства. Я хочу посмотреть, как российское общество, российская модель управления государством сможет переварить эту ситуацию. Я считаю, что не сможет", – резюмировал Тамар.
Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал он.