ОК "Юг" о вероятности новых российских массированных ракетных ударов: Все это вероятно в любой момент. Их задача – террор

Она отметила, что по состоянию на утро в Черном море был 21 российский корабль, среди которых четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 ракеты.

"Вполне вероятно, что готовят, вполне вероятно, что выжидают, потому что усиление зимних условий, вполне вероятно, для них может быть дополнительным фактором, когда они захотят совершить такую атаку. Мы понимаем, что она готовится и возможна, в принципе, в любой день. Необязательно привязываться к понедельнику, вторнику, среде или ждать четверга. Надо понимать, что в любой момент, особенно когда такой ресурс ракет наготове в море и авиация тоже проявляет определенную активность, за которой мы следим и о которой сообщаем. Все это вероятно в любой момент. Помним, что для них ни день, ни ночь не имеют значения. Их задача – террор", – сказала Гуменюк.