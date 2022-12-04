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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОК "Юг" о вероятности новых российских массированных ракетных ударов: Все это вероятно в любой момент. Их задача – террор

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Россия наносит ракетные удары по Украине с 24 февраля
Россия наносит ракетные удары по Украине с 24 февраля
Фото: EPA

Есть вероятность, что россияне готовят новый массированный ракетный удар по Украине и он может произойти в любой день, так как "основная их задача – террор". Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала" 4 декабря.

Она отметила, что по состоянию на утро в Черном море был 21 российский корабль, среди которых четыре ракетоносителя с общим залпом в 24 ракеты.

"Вполне вероятно, что готовят, вполне вероятно, что выжидают, потому что усиление зимних условий, вполне вероятно, для них может быть дополнительным фактором, когда они захотят совершить такую атаку. Мы понимаем, что она готовится и возможна, в принципе, в любой день. Необязательно привязываться к понедельнику, вторнику, среде или ждать четверга. Надо понимать, что в любой момент, особенно когда такой ресурс ракет наготове в море и авиация тоже проявляет определенную активность, за которой мы следим и о которой сообщаем. Все это вероятно в любой момент. Помним, что для них ни день, ни ночь не имеют значения. Их задача – террор", – сказала Гуменюк.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк
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