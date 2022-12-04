Оккупанты 4 декабря нанесли по Украине два ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"В течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и по критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Также оккупанты из минометов, артиллерии и танков обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.