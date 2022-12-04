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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 4 декабря нанесли по Украине два ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине
Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине
Фото: EPA

Российские оккупанты с начала суток 4 декабря нанесли по Украине два ракетных удара. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, снова удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и по критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Также оккупанты из минометов, артиллерии и танков обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ejQqdx3enX3TVy6s7M6Z31TBfu38qFM2AUMGRzADxdhoJnV2uiCEWU6dUg8Ey1sal

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Россия может начать новую массированную атаку на Украину в любой момент, считают в МВД Украины. В ГУР Минобороны Украины рассказали 30 ноября о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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