Оккупанты 3 марта обстреливали Донецкую область, погибло два человека – ОВА

Вечером 3 марта оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" Камышевку Новогродовской общины, повреждено медицинское учреждение, без пострадавших.

"На донецком направлении восемь домов повреждены в Очеретинской общине: в Соловьевом, Тоненьком и Ласточкином. Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской общине под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской – Марьинка, Красногоровка и Екатериновка, без жертв", – говорится в сообщении.

На горловском направлении утром был ранен один человек в Часовом Яру.

"В Торецкой общине повреждены пять домов. В Соледарской общине под огнем Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка и Миньковка. На лисичанском направлении в Звановской общине ранен один человек, повреждены шесть домов в Переездном и три – в Звановке. В Северске разрушен дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины", – сообщил Кириленко.

По его информации, 3 марта в результате российских обстрелов погибло два мирных жителя Донецкой области – в Максимильяновке и Северске.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1396 мирных жителей, еще 3119 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.