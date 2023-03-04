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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 3 марта обстреливали Донецкую область, погибло два человека – ОВА

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В результате российских обстрелов есть разрушения
В результате российских обстрелов есть разрушения
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 3 марта продолжили обстреливать Донецкую область, есть разрушения. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 4 марта.

Вечером 3 марта оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" Камышевку Новогродовской общины, повреждено медицинское учреждение, без пострадавших.

"На донецком направлении восемь домов повреждены в Очеретинской общине: в Соловьевом, Тоненьком и Ласточкином. Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской общине под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской – Марьинка, Красногоровка и Екатериновка, без жертв", – говорится в сообщении.

На горловском направлении утром был ранен один человек в Часовом Яру.

"В Торецкой общине повреждены пять домов. В Соледарской общине под огнем Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка и Миньковка. На лисичанском направлении в Звановской общине ранен один человек, повреждены шесть домов в Переездном и три – в Звановке. В Северске разрушен дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины", – сообщил Кириленко.

По его информации, 3 марта в результате российских обстрелов погибло два мирных жителя Донецкой области – в Максимильяновке и Северске.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1396 мирных жителей, еще 3119 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки сдвинули на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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