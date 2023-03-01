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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области от российских обстрелов 28 февраля погибло три человека, четверо были ранены – ОВА

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Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области
Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 28 февраля продолжали обстреливать Донецкую область, в регионе есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 1 марта.

На волновахском направлении один человек погиб в Великой Новоселке, под обстрелами оказались Угледар и Новоукраинка.

"На донецком направлении россияне активно атаковали авиаракетами Очеретинскую общину: в Ласточкино убили двух человек и повредили 15 домов, в Тоненьком повредили админздание, в Орловке повредили три дома; нанесли удар по Красногоровке и обстреляли из артиллерии Очеретино. В Марьинской общине под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. По Авдеевке нанесли два авиаудара – попадание в жилой квартал и на территорию предприятия", – сообщил он.

На горловском направлении Часов Яр подвергся обстрелам из "Градов", повреждены дома. В Соледарской общине под обстрелами были Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка.

"На лисичанском направлении в Северске повреждены дома на трех улицах, зафиксировано пять прилетов в Торском и пять – в Заречном Лиманской общины", – добавил Кириленко.

По его информации, 28 февраля в результате российских обстрелов погибли трое жителей Донецкой области: двое в Ласточкино и один – в Большой Новоселке. Еще четыре жителя области получили ранения.

Всего с начала российского вторжения погиб 1391 житель региона, 3109 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. 

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут, указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", добавил Громов.

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко
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