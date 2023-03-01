В Донецкой области от российских обстрелов 28 февраля погибло три человека, четверо были ранены – ОВА

На волновахском направлении один человек погиб в Великой Новоселке, под обстрелами оказались Угледар и Новоукраинка.

"На донецком направлении россияне активно атаковали авиаракетами Очеретинскую общину: в Ласточкино убили двух человек и повредили 15 домов, в Тоненьком повредили админздание, в Орловке повредили три дома; нанесли удар по Красногоровке и обстреляли из артиллерии Очеретино. В Марьинской общине под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. По Авдеевке нанесли два авиаудара – попадание в жилой квартал и на территорию предприятия", – сообщил он.

На горловском направлении Часов Яр подвергся обстрелам из "Градов", повреждены дома. В Соледарской общине под обстрелами были Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка.

"На лисичанском направлении в Северске повреждены дома на трех улицах, зафиксировано пять прилетов в Торском и пять – в Заречном Лиманской общины", – добавил Кириленко.

По его информации, 28 февраля в результате российских обстрелов погибли трое жителей Донецкой области: двое в Ласточкино и один – в Большой Новоселке. Еще четыре жителя области получили ранения.

Всего с начала российского вторжения погиб 1391 житель региона, 3109 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.