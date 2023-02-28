Оккупанты ночью обстреляли пожарную часть в Святогорске. Один спасатель погиб, четверо ранены – ОВА

Оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, один спасатель погиб, еще четыре были ранены.

"Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя, быстрого выздоровления раненым. Россияне понесут наказание!" – написал он.

За сутки оккупанты также обстреляли Шевченко Покровского района, повреждены 11 домов. Также под обстрелы попали Угледар и Новоукраинка.

"На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Кураховке – там повреждены двухэтажка, два частных дома и админздание. Также в Кураховской общине поврежден дом в Вовченке. Зафиксированы артобстрелы в Марьинской, Очеретинской и Авдеевской общинах. На горловском направлении трое гражданских ранены в Константиновке – в городе повреждено семь домов. Еще два дома повреждены в Иванополье – там без жертв. Удалось установить информацию, что в Бахмуте ранены по меньшей мере два человека, повреждены многоэтажки, школа и магазин. Продолжаются интенсивные обстрелы в Соледарской общине: повреждены пять домов в Васюковке и шесть – в Федоровке", – написал глава ОВА.

Также обстрелам подвергся Северск, там повреждены частные дома на двух улицах.

Пресс-центр ГСЧС сообщил в Telegram, что вследствие обстрелов Соледара погиб младший сержант службы гражданской защиты, фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.

"Здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которые используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кириленко сообщил в Telegram, что за прошлые сутки в результате российских обстрелов погиб житель Кураховки, еще девять человек в области были ранены.

Всего с начала российского вторжения в регионе погибло 1388 человек, 3105 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.