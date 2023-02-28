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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли пожарную часть в Святогорске. Один спасатель погиб, четверо ранены – ОВА

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Оккупанты обстреляли Святогорск
Оккупанты обстреляли Святогорск
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты ночью обстреляли Святогорск Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 28 февраля.

Оккупанты обстреляли пожарно-спасательную часть Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, один спасатель погиб, еще четыре были ранены.

"Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя, быстрого выздоровления раненым. Россияне понесут наказание!" – написал он.

За сутки оккупанты также обстреляли Шевченко Покровского района, повреждены 11 домов. Также под обстрелы попали Угледар и Новоукраинка.

"На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Кураховке – там повреждены двухэтажка, два частных дома и админздание. Также в Кураховской общине поврежден дом в Вовченке. Зафиксированы артобстрелы в Марьинской, Очеретинской и Авдеевской общинах. На горловском направлении трое гражданских ранены в Константиновке – в городе повреждено семь домов. Еще два дома повреждены в Иванополье – там без жертв. Удалось установить информацию, что в Бахмуте ранены по меньшей мере два человека, повреждены многоэтажки, школа и магазин. Продолжаются интенсивные обстрелы в Соледарской общине: повреждены пять домов в Васюковке и шесть – в Федоровке", – написал глава ОВА.

Также обстрелам подвергся Северск, там повреждены частные дома на двух улицах.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02ZLgW1r8PxzDqAjXgeu2R95ftMed8bpDFPVBi6pYGP3MooHCdvg9R3fW7o2kskFmdl

Пресс-центр ГСЧС сообщил в Telegram, что вследствие обстрелов Соледара погиб младший сержант службы гражданской защиты, фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.

"Здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которые используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кириленко сообщил в Telegram, что за прошлые сутки в результате российских обстрелов погиб житель Кураховки, еще девять человек в области были ранены.

Всего с начала российского вторжения в регионе погибло 1388 человек, 3105 были ранены. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле и продолжаются уже семь месяцев, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Оккупанты, несмотря на большие потери, не оставляют попыток окружить Бахмут, указал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов. Для захвата Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, а "наибольшая часть артиллерийских подразделений оккупантов сосредоточена именно на этом направлении", добавил Громов.

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Громов сообщил 23 февраля, что оккупанты планируют захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Донецкая область, Северск, Святогорск, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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