Оккупанты 77 раз за сутки обстреливали Херсонскую область, три человека пострадали – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.
"Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают бить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.
8 января в результате российских обстрелов в области пострадали три человека.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.