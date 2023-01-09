Оккупанты 77 раз за сутки обстреливали Херсонскую область, три человека пострадали – ОВА

Оккупанты применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

"Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают бить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

8 января в результате российских обстрелов в области пострадали три человека.