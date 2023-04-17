Оккупанты для выявления партизан устанавливают дополнительные камеры слежения в Крыму – Центр нацсопротивления

Об этом 17 апреля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.
"Вниманию украинского подполья в Крыму: стало известно, что враг начал устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш", – сказано в сообщении.
Кроме того, оккупанты усилили проверки "нелояльного населения", указали в ЦНС.
"Поэтому призываем чистить телефоны и быть осторожными", – говорится в сообщении.
В начале февраля украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, ответственность взяло на себя партизанское движение "Атеш".
В конце месяца неизвестные подорвали железнодорожное полотно в Бахчисарайском районе, в результате чего движение по пути было приостановлено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем попытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза", подчеркнули в ЦНС.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои на данный момент идут на Донбассе.
По прогнозам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, война может закончиться в 2023 году.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем.