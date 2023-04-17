Оккупанты для выявления партизан устанавливают дополнительные камеры слежения в Крыму – Центр нацсопротивления

Россияне начали устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать диверсиям, отметили в ЦНС Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 17 апреля проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Вниманию украинского подполья в Крыму: стало известно, что враг начал устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты усилили проверки "нелояльного населения", указали в ЦНС.

"Поэтому призываем чистить телефоны и быть осторожными", – говорится в сообщении.

В начале февраля украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, ответственность взяло на себя партизанское движение "Атеш".

В конце месяца неизвестные подорвали железнодорожное полотно в Бахчисарайском районе, в результате чего движение по пути было приостановлено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем попытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза", подчеркнули в ЦНС.