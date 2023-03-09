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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты еще больше усиливают фильтрационные меры на захваченных территориях – Маляр

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Маляр рассказала о трудностях жителей на оккупированных территориях
Маляр рассказала о трудностях жителей на оккупированных территориях
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В большинстве оккупированных районов так называемые администрации не дают людям возможности нормально решать возникающие проблемы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 9 марта в Telegram.

Для решения административных, финансовых и других проблем местные жители вынуждены обращаться в учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах. При этом командование российских войск постоянно усложняет перемещение между населенными пунктами. В частности, сейчас требуют оформлять разрешение на перемещение, отметила Маляр.

"Так, в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение к населенным пунктам, в которых работают соответствующие учреждения. Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями", – написала она.

По ее словам, для недопущения возможных протестных настроений общественности оккупационные войска еще больше усиливают так называемую фильтрацию и административно-полицейский режим.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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