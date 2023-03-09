Оккупанты еще больше усиливают фильтрационные меры на захваченных территориях – Маляр

Для решения административных, финансовых и других проблем местные жители вынуждены обращаться в учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах. При этом командование российских войск постоянно усложняет перемещение между населенными пунктами. В частности, сейчас требуют оформлять разрешение на перемещение, отметила Маляр.

"Так, в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение к населенным пунктам, в которых работают соответствующие учреждения. Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями", – написала она.

По ее словам, для недопущения возможных протестных настроений общественности оккупационные войска еще больше усиливают так называемую фильтрацию и административно-полицейский режим.