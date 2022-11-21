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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов, возможно – тел погибших российских военных – The Guardian

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Летом оккупанты не подпускали местных жителей к территории свалки на окраине Херсона, написало СМИ
Летом оккупанты не подпускали местных жителей к территории свалки на окраине Херсона, написало СМИ
Скриншот: МОСТ / YouTube

Российские оккупанты использовали свалку на окраине Херсона для сжигания трупов, вероятно – тел своих погибших товарищей.

Об этом 21 ноября написала The Guardian со ссылкой на местных жителей и рабочих.

По их словам, летом это место стало запретной зоной, оцепленной военными. При въезде на свалку был установлен блокпост, местных жителей к территории не подпускали.

Собеседники британского издания рассказали, что видели, как на свалку приезжали открытые российские грузовики, наполненные черными мешками, которые после этого сжигали. При этом в воздухе чувствовался резкий запах горящей плоти.

Местные жители считают, что оккупанты таким образом избавлялись от тел российских солдат, погибших во время ожесточенных боев.

40-летняя жительница Херсона Ирина рассказала The Guardian, что каждый раз, когда ВСУ обстреливали россиян, они вывозили останки тел на свалку и сжигали.

По словам сборщика мусора, который попросил не называть своего имени, оккупанты пригнали КамАЗ, полный мусора и трупов, все вместе и выгрузили. В то же время он не смог сказать в комментарии The Guardian, принадлежали тела солдатам или гражданским.

О том, что на свалке сжигали тела, рассказала изданию местная жительница Светлана. 60-летняя Олеся Кокорина, живущая в доме напротив полигона, отметила, что пахло палеными волосами.

65-летняя Наталья сообщила, что на свалке было много самосвалов и все они были забиты мешками.

Сообщения о сжигании тел подтвердили The Guardian десятки других херсонцев.

"Некоторые считают, что сожжение тел своих солдат было самым простым способом избавиться от трупов, поскольку мосты через Днепр, когда россияне были практически отрезаны на его западном берегу, были слишком хрупкими, чтобы выдерживать грузовики", – подчеркнуло издание.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По данным Генштаба ВСУ на 21 ноября, потери России в войне против Украины составили 84 600 солдат.

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