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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут имитировать наступление на запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ – Наев

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В последние недели оккупанты сосредоточили свои усилия на пяти направлениях на востоке Украины
В последние недели оккупанты сосредоточили свои усилия на пяти направлениях на востоке Украины
Фото: ЕРА

Российские оккупанты могут имитировать наступление на запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных от других районов ведения боевых действий. Об этом в опубликованном 20 марта интервью "РБК-Украина" заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По его словам, учитывая то, что противник сосредоточил усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях у захватчиков недостаточно.

"Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия по другим операционным направлениям, прежде всего на запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", – отметил Наев.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины – лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском – продолжаются уже несколько недель.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, наступление, война России против Украины, Сергей Наев, российские оккупанты
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