Оккупанты могут имитировать наступление на запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ – Наев

В последние недели оккупанты сосредоточили свои усилия на пяти направлениях на востоке Украины Фото: ЕРА

По его словам, учитывая то, что противник сосредоточил усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях у захватчиков недостаточно.

"Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия по другим операционным направлениям, прежде всего на запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", – отметил Наев.