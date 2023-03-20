Оккупанты могут имитировать наступление на запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ – Наев

По его словам, учитывая то, что противник сосредоточил усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях у захватчиков недостаточно.
"Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия по другим операционным направлениям, прежде всего на запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования", – отметил Наев.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Атаки врага на пяти направлениях на востоке Украины – лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском – продолжаются уже несколько недель.