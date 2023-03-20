"Защити свое!" ВСУ сняли ролик с участием военных с передовой

Вступить в ряды ВСУ можно, обратившись в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки Фото: EPA

Ролик призывает украинцев вступать в ряды ВСУ и "защищать свое".

"Присоединиться к рядам ВСУ означает защитить самое дорогое для себя: свою страну, свою любовь, своих родных, родителей, детей, свой хлеб, свой образ жизни. Защитить свое будущее. Защитить свое. Сегодня Украина защищает свое. Новые виды вооружения, новая техника, мощная мировая поддержка нашего государства вместе с украинским духом – это реальный шанс победить врага. Реальный шанс защитить свое и жить в свободной стране", – говорится в сообщении к видео.

Вступить в ряды ВСУ можно, обратившись в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В Генштабе отметили, что видеоролик создан на волонтерской основе украинскими компаниями K&K Group и Starlight Media.