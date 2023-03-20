"Защити свое!" ВСУ сняли ролик с участием военных с передовой

Ролик призывает украинцев вступать в ряды ВСУ и "защищать свое".
"Присоединиться к рядам ВСУ означает защитить самое дорогое для себя: свою страну, свою любовь, своих родных, родителей, детей, свой хлеб, свой образ жизни. Защитить свое будущее. Защитить свое. Сегодня Украина защищает свое. Новые виды вооружения, новая техника, мощная мировая поддержка нашего государства вместе с украинским духом – это реальный шанс победить врага. Реальный шанс защитить свое и жить в свободной стране", – говорится в сообщении к видео.
Вступить в ряды ВСУ можно, обратившись в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В Генштабе отметили, что видеоролик создан на волонтерской основе украинскими компаниями K&K Group и Starlight Media.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.