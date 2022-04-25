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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались из Крыма нанести ракетный удар по Одесской области – глава обладминистрации

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Одну из ракет сбила ПВО, отметил глава ОВА
Одну из ракет сбила ПВО, отметил глава ОВА
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В первой половине дня 25 апреля российские оккупанты из Крыма выпустили ракеты по Одесской области. Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар из берегового комплекса "Бастион" по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", – сказал он.

Марченко не уточнил, где именно сбили одну ракету и где упала вторая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Незадолго до этого, 23 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Одессе, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. На странице ее матери Валерии Глодан указано, что ребенок родился 4 января 2022 года.

Ракеты по Одессе, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Теги: Крым, война, ПВО, Одесская область, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты, Максим Марченко
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