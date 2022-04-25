Оккупанты пытались из Крыма нанести ракетный удар по Одесской области – глава обладминистрации

"Сегодня утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар из берегового комплекса "Бастион" по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", – сказал он.

Марченко не уточнил, где именно сбили одну ракету и где упала вторая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)