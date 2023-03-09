Оккупанты вечером нанесли ракетный удар по объектах критической инфраструктуры Запорожской области – ОВА

Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры Запорожской области, отметили в ОВА Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Враг терроризирует гражданское население Запорожского края. Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры нашей области", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов люди не пострадали.

"Соответствующие подразделения уже работают на месте", – подчеркнули в ОВА.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 18.09 до 21.45.

Оккупанты атаковали Запорожскую область также в ночь на 9 марта во время массированного ракетного удара по территории Украины. Мишенью пяти российских ракет (предварительно, С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры региона, указали в ОВА.

Кроме того, россияне в ходе обстрела повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.