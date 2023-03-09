Оккупанты вечером нанесли ракетный удар по объектах критической инфраструктуры Запорожской области – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Враг терроризирует гражданское население Запорожского края. Вечером российские ракеты продолжили крушить объекты критической инфраструктуры нашей области", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате ударов люди не пострадали.
"Соответствующие подразделения уже работают на месте", – подчеркнули в ОВА.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 18.09 до 21.45.
Оккупанты атаковали Запорожскую область также в ночь на 9 марта во время массированного ракетного удара по территории Украины. Мишенью пяти российских ракет (предварительно, С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры региона, указали в ОВА.
Кроме того, россияне в ходе обстрела повредили последнюю линию, питавшую Запорожскую АЭС.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.