Оккупанты за сутки 82 раза ударили по Украине ракетами и РСЗО – Генштаб ВСУ

Также враг совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня и обстрелял десятки населенных пунктов из артиллерии.

"Вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе ВСУ. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.