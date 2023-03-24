Россияне продолжают наступление на пяти направлениях на востоке, штурмуют Бахмут, защитники отбили 79 атак за сутки – Генштаб ВСУ

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отбили на них более 79 атак противника", – отмечается в сообщении.



На бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. В районе этого города Генштаб зафиксировал больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки.

Также были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области. От обстрелов оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов региона, включая Марьинку, Авдеевку, Угледар.

На купянском и лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы 14 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и в то же время интенсивно обстреливает мирные города и села, включая Орехов, Гуляйполе, Берислав, Херсон.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь. Однако формирований наступательных группировок не отмечено", – говорится в сводке.

В то же время, отметили в Генштабе, россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20 районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.