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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают наступление на пяти направлениях на востоке, штурмуют Бахмут, защитники отбили 79 атак за сутки – Генштаб ВСУ

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Украинские военные обороняют Бахмут, там идут интенсивные бои
Украинские военные обороняют Бахмут, там идут интенсивные бои
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступления на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 марта.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отбили на них более 79 атак противника", – отмечается в сообщении. 

На бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. В районе этого города Генштаб зафиксировал больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки.

Также были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области. От обстрелов оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов региона, включая Марьинку, Авдеевку, Угледар. 

На купянском и лиманском направлениях в течение предыдущих суток враг обстрелял из артиллерии районы 14 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях противник продолжает обороняться и в то же время интенсивно обстреливает мирные города и села, включая Орехов, Гуляйполе, Берислав, Херсон. 

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь. Однако формирований наступательных группировок не отмечено", – говорится в сводке. 

В то же время, отметили в Генштабе, россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии более 20 районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02PZ2DZTyyD35qGniFHgFuhXqwQnsskkLnBS4StfGbqs7p4gh4EToytQRWDfZhkcmEl

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Теги: Беларусь, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Северное, обстрелы, Новокалиново, война России против Украины, Новомихайловка, Новобахмутовка, Бахмут
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