Оппозиционера Яшина в РФ посадили на восемь с половиной лет за стрим о зверствах россиян в Буче

Яшин был задержан 27 июня в Москве во время прогулки в парке, после задержания его отправили в СИЗО. Уголовное дело против оппозиционера было возбуждено 12 июля. Сторона обвинения требовала приговорить Яшина к девяти годам колонии.

Поводом для уголовного дела стал стрим Яшина в соцсетях, где он рассказывал об убийствах, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области, озвучив при этом позиции обеих сторон. Однако, по мнению российских следователей, политику "было известно", что использованные им фотографии и видеоматериалы из Бучи, являются "провокацией" и были будто бы "сфабрикованы", поэтому Яшин якобы умышленно распространял "фейки".

Комментируя срок заключения, Яшин в Telegram заявил, что авторы приговора "слишком оптимистично" оценивают перспективы президента РФ Владимира Путина.

"Нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение "врага народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Перемены не за горами", – подытожил оппозиционер.