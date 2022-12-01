Парламентская ассамблея НАТО поддерживает создание международного трибунала по России – президент

Гаррио-Майлям считает, что партнеры должны продолжать оказывать Украине всю необходимую ей помощь Фото: nato.cdnartwhere.eu

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Россия должна понести ответственность за все свои преступления. Все ее действия, включая военные преступления, преступления против человечности и вероятные акты геноцида, должны быть расследованы", – сказала Гаррио-Майлям.

Она подчеркнула, что преступление агрессии со стороны России также должно быть расследовано специальным международным трибуналом.

"Наша Ассамблея полностью поддерживает создание такого специального трибунала. Мы не можем просто так оставаться в стороне и наблюдать за таким варварством, – заявила Гаррио-Майлям.

Глава ПА НАТО также выразила убеждение, что партнеры должны продолжать оказывать Украине всю необходимую ей помощь и оборудование.

"Последние успехи украинских Вооруженных Сил на поле боя не должны придавать нам чувство самоудовлетворенности. Нам нужно продолжать и наращивать оказание военной помощи, в частности разведданных, а также финансовой поддержки, продолжать обучение украинских военных и гуманитарную поддержку Украины", – сказала она.

Гаррио-Майлям также считает, что мир будет стоять рядом с Украиной, когда придет время ее отстраивать.