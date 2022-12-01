Парламентская ассамблея НАТО поддерживает создание международного трибунала по России – президент

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.
"Россия должна понести ответственность за все свои преступления. Все ее действия, включая военные преступления, преступления против человечности и вероятные акты геноцида, должны быть расследованы", – сказала Гаррио-Майлям.
Она подчеркнула, что преступление агрессии со стороны России также должно быть расследовано специальным международным трибуналом.
"Наша Ассамблея полностью поддерживает создание такого специального трибунала. Мы не можем просто так оставаться в стороне и наблюдать за таким варварством, – заявила Гаррио-Майлям.
Глава ПА НАТО также выразила убеждение, что партнеры должны продолжать оказывать Украине всю необходимую ей помощь и оборудование.
"Последние успехи украинских Вооруженных Сил на поле боя не должны придавать нам чувство самоудовлетворенности. Нам нужно продолжать и наращивать оказание военной помощи, в частности разведданных, а также финансовой поддержки, продолжать обучение украинских военных и гуманитарную поддержку Украины", – сказала она.
Гаррио-Майлям также считает, что мир будет стоять рядом с Украиной, когда придет время ее отстраивать.
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений, сообщали в Офисе президента Украины. В связи с этим украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.
Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.