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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парламентская ассамблея НАТО поддерживает создание международного трибунала по России – президент

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Гаррио-Майлям считает, что партнеры должны продолжать оказывать Украине всю необходимую ей помощь
Гаррио-Майлям считает, что партнеры должны продолжать оказывать Украине всю необходимую ей помощь 
Фото: nato.cdnartwhere.eu

Парламентская Ассамблея НАТО поддерживает идею создания специального трибунала для осуждения России за военные преступления против Украины и украинцев. Об этом заявила президент ПА НАТО Жоэль Гаррио-Майлям в видеообращении во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

Трансляция форума идет на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

"Россия должна понести ответственность за все свои преступления. Все ее действия, включая военные преступления, преступления против человечности и вероятные акты геноцида, должны быть расследованы", – сказала Гаррио-Майлям. 

Она подчеркнула, что преступление агрессии со стороны России также должно быть расследовано специальным международным трибуналом.

"Наша Ассамблея полностью поддерживает создание такого специального трибунала. Мы не можем просто так оставаться в стороне и наблюдать за таким варварством, – заявила Гаррио-Майлям.

Глава ПА НАТО также выразила убеждение, что партнеры должны продолжать оказывать Украине всю необходимую ей помощь и оборудование.

"Последние успехи украинских Вооруженных Сил на поле боя не должны придавать нам чувство самоудовлетворенности. Нам нужно продолжать и наращивать оказание военной помощи, в частности разведданных, а также финансовой поддержки, продолжать обучение украинских военных и гуманитарную поддержку Украины", – сказала она.

Гаррио-Майлям также считает, что мир будет стоять рядом с Украиной, когда придет время ее отстраивать.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений, сообщали в Офисе президента Украины. В связи с этим украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.

Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.

Теги: Россия, НАТО, помощь, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Киевский форум по безопасности, военное преступление
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