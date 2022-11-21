Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом и поддержала создание трибунала

По его словам, все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран – членов НАТО.

Чернев объяснил, что трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации.



"Кроме того, в резолюции были учтены и другие наши пожелания: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб. Также делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, а потому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса", – написал Чернев.

Он сообщил, что в документе по инициативе украинской делегации был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Принятие этой резолюции – это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений. Также очень радует тот факт, что украинская позиция, как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках", – отметил он.

О поддержке Украины высказывались выступающие на Ассамблее, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует официальная страница ПА НАТО в Twitter.

"Президент [России Владимир] Путин сделал две большие стратегические ошибки: он недооценил украинскую волю и храбрость. И он недооценил готовность Альянса помочь Украине. Спустя девять месяцев Россия продолжает сталкиваться c неудачами. Но будет ошибкой недооценивать Россию. Мы должны быть готовы поддержать Украину", – заявил Столтенберг.