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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом и поддержала создание трибунала

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Члены НАТО поддержали украинскую инициативу по созданию трибунала для РФ
Члены НАТО поддержали украинскую инициативу по созданию трибунала для РФ
Фото: Єгор Чернєв / Facebook

Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный международный трибунал по агрессии России и признала ее государством-террористом. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев 21 ноября в Facebook.

По его словам, все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран – членов НАТО.

Чернев объяснил, что трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации.

"Кроме того, в резолюции были учтены и другие наши пожелания: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб. Также делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, а потому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса", – написал Чернев.

Он сообщил, что в документе по инициативе украинской делегации был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Принятие этой резолюции – это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений. Также очень радует тот факт, что украинская позиция, как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках", – отметил он.

https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid0PtHPruM4ut3oYj2bkksxCX2cBV2qS3REbBVGuU9z1RPtm9sDi8XD51z27kQQK6oDl

О поддержке Украины высказывались выступающие на Ассамблее, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует официальная страница ПА НАТО в Twitter.

"Президент [России Владимир] Путин сделал две большие стратегические ошибки: он недооценил украинскую волю и храбрость. И он недооценил готовность Альянса помочь Украине. Спустя девять месяцев Россия продолжает сталкиваться c неудачами. Но будет ошибкой недооценивать Россию. Мы должны быть готовы поддержать Украину", – заявил Столтенберг.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.

Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

Теги: Россия, НАТО, резолюция, война России против Украины, трибунал, Егор Чернев, военное преступление
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