Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом и поддержала создание трибунала

По его словам, все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран – членов НАТО.
Чернев объяснил, что трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации.
"Кроме того, в резолюции были учтены и другие наши пожелания: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб. Также делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, а потому членство Украины желательно и важно и для самого Альянса", – написал Чернев.
Он сообщил, что в документе по инициативе украинской делегации был закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Принятие этой резолюции – это важный политический шаг, отражающий настроения в западных парламентских кругах, а потому влияющий на руководство стран в принятии решений. Также очень радует тот факт, что украинская позиция, как создание трибунала, выплата репараций или признание России государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках", – отметил он.
О поддержке Украины высказывались выступающие на Ассамблее, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует официальная страница ПА НАТО в Twitter.
"Президент [России Владимир] Путин сделал две большие стратегические ошибки: он недооценил украинскую волю и храбрость. И он недооценил готовность Альянса помочь Украине. Спустя девять месяцев Россия продолжает сталкиваться c неудачами. Но будет ошибкой недооценивать Россию. Мы должны быть готовы поддержать Украину", – заявил Столтенберг.
November 21, 2022
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.
Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ.