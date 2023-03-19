Пионтковский: Нет у россиян ресурса наступать. Видим по дипломатической активности, деятельности пятой колонны – любыми способами уговорить на прекращение огня

По мнению Пионтковского, Путин транслирует Западу: "Дайте мне хоть какой-то кусочек украинской территории, чтобы я мог продать его своему пиплу если не как победу, то как почетную ничью" Фото: Михаил Коряковцев / Facebook

"Все же ожидали зимнего наступления России. Американская разведка в начале февраля очень настойчиво предупреждала, что будет наступление. И не просто традиционное – трупы "мобиков" будут бросать на украинские позиции – [а] механизированные колонны танков. Ну, мы видели под Угледаром эти танки", – сказал Пионтковский.

Позднее, отметил он, разведки прогнозировали "какую-то психическую воздушную атаку": массовое накопление авиации на украинских границах и ее применение в Украине. Этот прогноз не подтвердился, отмечали в США и в Украине.

"Не пошли они в эту психическую. Нет у них ресурса. И мы видим по всем дипломатическим активностям... Я вижу по всей деятельности всей российской пятой колонны: любыми способами уговорить на какое-то прекращение огня, на какие-то переговоры, чтобы [президент РФ Владимир] Путин мог что-то "продать". Путин, по существу, открыто говорит, открытым текстом – западным бывшим партнерам: "Дайте мне хоть какой-то кусочек украинской территории, чтобы я мог продать его своему пиплу если не как победу, то как почетную ничью. И тем самым удержаться у власти", – считает Пионтковский.

Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube