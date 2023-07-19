"По одной гранате только, самому подорваться". Оккупант в перехвате ГУР Минобороны рассказал о нехватке боеприпасов в российской армии

"У меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать… В рот я …бал вашу российскую армию… У меня кредитка горит, у меня 105 тыс. положить… У меня вообще денег нету", – жалуется оккупант.

Он также отметил, что у его подразделения нет боекомплекта.

"Как мы возьмем БК, если у нас его нету?.. По одной гранате только, самому подорваться, и п…здец", – сказал оккупант.