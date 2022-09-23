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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Мир должен четко заявить РФ: попытка ядерного удара по Украине будет иметь катастрофические последствия

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Подоляк заявил, что шантаж России выглядит абсурдно
Подоляк заявил, что шантаж России выглядит абсурдно
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Ядерные государства должны публично предупредить Россию о жестких мерах против нее, если она решится на ядерный удар по территории Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian, опубликованном 21 сентября.

"Другие ядерные государства должны очень решительно сказать, что как только Россия даже подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в этом случае – по территории Украины – будут быстрые ядерные удары в ответ, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России", – цитирует Подоляка пресс-служба ОП.

Как он заявил, "аналитический потенциал окружения президента России сейчас крайне низок", и руководство РФ не понимает всех рисков своих действий для самой России.

"Трудно делать прогнозы, когда человек абсолютно иррационален", – добавил Подоляк.

Он отметил, безнаказанность России за ядерные угрозы будет означать разрушение  принципа, что ядерное оружие можно применять только, когда на карту поставлено выживание страны. В то время он добавил, что РФ захватывает часть чужой территории и заявляет: "если вы ее заберете, мы используем ядерное оружие", что "выглядит абсурдно".

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.

Говоря о возможности ядерного удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Главное управление разведки Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркивают, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.

Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, угрозы, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, Михаил Подоляк
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