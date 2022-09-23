Подоляк: Мир должен четко заявить РФ: попытка ядерного удара по Украине будет иметь катастрофические последствия

"Другие ядерные государства должны очень решительно сказать, что как только Россия даже подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в этом случае – по территории Украины – будут быстрые ядерные удары в ответ, чтобы уничтожить ядерные пусковые площадки в России", – цитирует Подоляка пресс-служба ОП.

Как он заявил, "аналитический потенциал окружения президента России сейчас крайне низок", и руководство РФ не понимает всех рисков своих действий для самой России.

"Трудно делать прогнозы, когда человек абсолютно иррационален", – добавил Подоляк.

Он отметил, безнаказанность России за ядерные угрозы будет означать разрушение принципа, что ядерное оружие можно применять только, когда на карту поставлено выживание страны. В то время он добавил, что РФ захватывает часть чужой территории и заявляет: "если вы ее заберете, мы используем ядерное оружие", что "выглядит абсурдно".