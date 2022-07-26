Подоляк: Специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей

"Специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей", – написал он.

Советник главы ОП перечислил цели Украины в войне:

Спеціальна військова КОНТР-операція * обов’язково досягне своїх цілей. 1. Вигнання Росії з України. 2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон. 3. Демілітаризація Рф. 4. Знищення репутації «імперії зла». 5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Объявляя о начале вторжения, президент РФ Владимир Путин заявлял, что его цели – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В России до сих пор отрицают, что ведут против Украины захватническую войну, и называют ее "специальной военной операцией".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам заявил, что "географические интересы" РФ в войне против Украины могут быть расширены из-за поставок Украине дальнобойного вооружения.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, высказывания Лаврова свидетельствуют, что РФ "хочет крови, а не переговоров". Подоляк пообещал, что "географии Лаврова научат Вооруженные силы Украины и дальнобойная артиллерия“.