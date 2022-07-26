Подоляк: Специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей

"Специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей", – написал он.
Советник главы ОП перечислил цели Украины в войне:
Спеціальна військова КОНТР-операція * обов’язково досягне своїх цілей.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022
1. Вигнання Росії з України.
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
3. Демілітаризація Рф.
4. Знищення репутації «імперії зла».
5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Объявляя о начале вторжения, президент РФ Владимир Путин заявлял, что его цели – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В России до сих пор отрицают, что ведут против Украины захватническую войну, и называют ее "специальной военной операцией".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам заявил, что "географические интересы" РФ в войне против Украины могут быть расширены из-за поставок Украине дальнобойного вооружения.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, высказывания Лаврова свидетельствуют, что РФ "хочет крови, а не переговоров". Подоляк пообещал, что "географии Лаврова научат Вооруженные силы Украины и дальнобойная артиллерия“.