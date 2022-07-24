Подоляк: Россия закончит тем, что будет воевать до последнего россиянина. Только не в Украине

Подоляк сказал, что оснований для возобновления переговоров с РФ сейчас нет – они начнутся после военного поражения России.
На вопрос, каким будет статус Крыма и Донбасса на этих переговорах, Подоляк заявил, что после всех понесенных Украиной потерь, в том числе среди мирного населения, разрушений и убытков для экономики война должна закончиться восстановлением территориальной целостности Украины "в полном, подчеркиваю, полном объеме".
"Уже понятно, что, если хотя бы клочок украинской земли останется у России, это будет постоянным триггером для провоцирования войны. Россия будет пытаться реваншировать", – отметил он.
Журналисты напомнили слова президента Владимира Зеленского, что Украина не будет воевать "до последнего украинца" и что после того, как российские войска отойдут туда, где они были 23 февраля, Украина будет возвращать Крым и Донбасс дипломатическим путем.
"Это было в начале этой войны и в середине этой войны. А война – это постоянное изменение того, что нужно получить здесь и сейчас. Психологически война уже другая сегодня, и требования к этой войне другие, и требования общества другие. Украина точно не будет воевать до последнего украинца. Это невозможно, потому что это разумная нация. Это Россия может воевать до последнего россиянина, и, в принципе, Россия так и закончит, что она будет воевать до последнего россиянина. Только не в Украине. Я думаю, что у нее будут другие враги, которые точно уничтожат это государство", – заявил Подоляк.
По его мнению, сейчас украинцы не воспримут парадигму, согласно которой "надо отойти туда или туда российским войскам", это уже невозможно.
"Что значит "[вернуться к состоянию] 23 февраля"? Это означает, что все эти потери и разрушения по всей стране – это была просто прихоть [президента РФ Владимира] Путина, он захотел зайти, как в тире, пострелять по городам Украины? Как мы должны обществу это объяснить?" – спросил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что Украина выиграет войну и после этого "государственность Украины станет настолько субъектной в историческом смысле, что любые другие потрясения, через которые будет проходить страна, уже не будут иметь значения".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский неоднократно утверждал, что завершить войну на Донбассе можно только дипломатическим путем. Уже после начала полномасштабного вторжения РФ он заявлял, что для Украины будет считаться победой откат России на позиции до 24 февраля, после чего следует "садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении наших территорий".
17 июня постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что подход Киева к реинтеграции Крыма изменился: "прежде всего мы рассчитываем сейчас на Вооруженные силы Украины".
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться". Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", добавил Зеленский.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.