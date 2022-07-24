Подоляк: Россия закончит тем, что будет воевать до последнего россиянина. Только не в Украине

Подоляк сказал, что оснований для возобновления переговоров с РФ сейчас нет – они начнутся после военного поражения России.

На вопрос, каким будет статус Крыма и Донбасса на этих переговорах, Подоляк заявил, что после всех понесенных Украиной потерь, в том числе среди мирного населения, разрушений и убытков для экономики война должна закончиться восстановлением территориальной целостности Украины "в полном, подчеркиваю, полном объеме".

"Уже понятно, что, если хотя бы клочок украинской земли останется у России, это будет постоянным триггером для провоцирования войны. Россия будет пытаться реваншировать", – отметил он.

Журналисты напомнили слова президента Владимира Зеленского, что Украина не будет воевать "до последнего украинца" и что после того, как российские войска отойдут туда, где они были 23 февраля, Украина будет возвращать Крым и Донбасс дипломатическим путем.

"Это было в начале этой войны и в середине этой войны. А война – это постоянное изменение того, что нужно получить здесь и сейчас. Психологически война уже другая сегодня, и требования к этой войне другие, и требования общества другие. Украина точно не будет воевать до последнего украинца. Это невозможно, потому что это разумная нация. Это Россия может воевать до последнего россиянина, и, в принципе, Россия так и закончит, что она будет воевать до последнего россиянина. Только не в Украине. Я думаю, что у нее будут другие враги, которые точно уничтожат это государство", – заявил Подоляк.

По его мнению, сейчас украинцы не воспримут парадигму, согласно которой "надо отойти туда или туда российским войскам", это уже невозможно.

"Что значит "[вернуться к состоянию] 23 февраля"? Это означает, что все эти потери и разрушения по всей стране – это была просто прихоть [президента РФ Владимира] Путина, он захотел зайти, как в тире, пострелять по городам Украины? Как мы должны обществу это объяснить?" – спросил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что Украина выиграет войну и после этого "государственность Украины станет настолько субъектной в историческом смысле, что любые другие потрясения, через которые будет проходить страна, уже не будут иметь значения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)