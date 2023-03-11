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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы, идет набор в резерв – глава МВД

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По словам Клименко, сейчас добровольцы "Гвардии наступления" проходят обучение (на фото обучение бойцов "Азова")
По словам Клименко, сейчас добровольцы "Гвардии наступления" проходят обучение (на фото – обучение бойцов "Азова")
Фото: АЗОВ / Telegram

Министерство внутренних дел уже почти завершило формирование штурмовых бригад, которые составят "Гвардию наступления". Об этом глава МВД Игорь Клименко рассказал 11 марта в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"28 тыс. заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт соответствующий. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Учебу практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны – и там не все выдерживают. Потому что главное – сохранить жизнь и здоровье каждому военному. От этого зависит и успешность выполнения боевых операций и стойкость подразделения", – рассказал глава МВД. 

Он отметил, что обучение бойцов бригад будет продолжаться "столько, сколько будет необходимо, чтобы мы получили боеспособные подразделения".

"Подразделения ["Гвардии наступления"] в основном сформированы. На сегодняшний день мы набираем дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее", – добавил Клименко.

Контекст:

1 февраля в Украине стартовала национальная рекрутинговая кампания "Гвардия наступления". Министерство внутренних дел в рамках этого проекта набирает бойцов в восемь штурмовых бригад – "Буревій", "Червона Калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Лють" и "Сталевий Кордон". Планируется, что они усилят подразделения сил обороны Украины и будут участвовать в освобождении оккупированных Россией территорий – включая Крым и Донбасс. 

Чтобы присоединиться к одной из бригад, можно подать анкету на сайте проекта storm.mvs.gov.ua

Основой бригад стали офицеры и солдаты, которые имеют боевой опыт, действующие полицейские, нацгвардейцы и пограничники. Доукомплектовывать бригады будут только добровольцами – высокомотивированными патриотами Украины, говорил Клименко. "Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм, и таких людей очень много в нашем государстве", – сказал министр. 

7 марта Клименко сообщал, что за время кампании поступило более 23 тыс. заявок желающих вступить в "Гвардию наступления". 5% среди желающих – женщины. По его словам, минимальная зарплата добровольцев в месте постоянной дислокации сейчас на уровне от 25 тыс. грн, далее она будет определяться районом пребывания человека и ведением боевых действий. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, добровольцы, наступление, война России против Украины, Игорь Клименко, контрнаступление
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