Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы, идет набор в резерв – глава МВД

"28 тыс. заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт соответствующий. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Учебу практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны – и там не все выдерживают. Потому что главное – сохранить жизнь и здоровье каждому военному. От этого зависит и успешность выполнения боевых операций и стойкость подразделения", – рассказал глава МВД.

Он отметил, что обучение бойцов бригад будет продолжаться "столько, сколько будет необходимо, чтобы мы получили боеспособные подразделения".

"Подразделения ["Гвардии наступления"] в основном сформированы. На сегодняшний день мы набираем дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее", – добавил Клименко.