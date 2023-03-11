Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы, идет набор в резерв – глава МВД

"28 тыс. заявок от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт соответствующий. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Учебу практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны – и там не все выдерживают. Потому что главное – сохранить жизнь и здоровье каждому военному. От этого зависит и успешность выполнения боевых операций и стойкость подразделения", – рассказал глава МВД.
Он отметил, что обучение бойцов бригад будет продолжаться "столько, сколько будет необходимо, чтобы мы получили боеспособные подразделения".
"Подразделения ["Гвардии наступления"] в основном сформированы. На сегодняшний день мы набираем дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее", – добавил Клименко.
1 февраля в Украине стартовала национальная рекрутинговая кампания "Гвардия наступления". Министерство внутренних дел в рамках этого проекта набирает бойцов в восемь штурмовых бригад – "Буревій", "Червона Калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Лють" и "Сталевий Кордон". Планируется, что они усилят подразделения сил обороны Украины и будут участвовать в освобождении оккупированных Россией территорий – включая Крым и Донбасс.
Чтобы присоединиться к одной из бригад, можно подать анкету на сайте проекта storm.mvs.gov.ua.
Основой бригад стали офицеры и солдаты, которые имеют боевой опыт, действующие полицейские, нацгвардейцы и пограничники. Доукомплектовывать бригады будут только добровольцами – высокомотивированными патриотами Украины, говорил Клименко. "Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм, и таких людей очень много в нашем государстве", – сказал министр.
7 марта Клименко сообщал, что за время кампании поступило более 23 тыс. заявок желающих вступить в "Гвардию наступления". 5% среди желающих – женщины. По его словам, минимальная зарплата добровольцев в месте постоянной дислокации сейчас на уровне от 25 тыс. грн, далее она будет определяться районом пребывания человека и ведением боевых действий.