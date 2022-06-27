Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста"

"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на военные действия, в нашем сообществе работают все коммунальные предприятия, поддерживающие чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", – отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.
По словам Добровольского, 52% поступлений местного бюджета – это поступления от предприятий компании "Метинвест".
"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей общины так или иначе связана с предприятиями "Метинвест" Покровскуголь. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", – отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иване.
Рыженков заявил, что "Метинвест" активно поддерживает всех украинцев, а своим сотрудникам, потерявшим рабочие места, помогает трудоустроиться на новых предприятиях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на $500 тысяч и 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а также предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.