Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста"

"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на военные действия, в нашем сообществе работают все коммунальные предприятия, поддерживающие чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", – отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.

По словам Добровольского, 52% поступлений местного бюджета – это поступления от предприятий компании "Метинвест".

"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей общины так или иначе связана с предприятиями "Метинвест" Покровскуголь. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", – отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иване.

Рыженков заявил, что "Метинвест" активно поддерживает всех украинцев, а своим сотрудникам, потерявшим рабочие места, помогает трудоустроиться на новых предприятиях.

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