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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Покровская община получила партию кевларовых касок от "Метинвеста"

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Каски передал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков
Каски передал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков
Фото: metinvest.media

Покровская община Днепропетровской области получила партию из 90 кевларовых касок, их передал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, сообщило 23 июня издание Pokrovsk City.

"Средства защиты нам крайне необходимы. Ими мы сможем обеспечить работников жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на военные действия, в нашем сообществе работают все коммунальные предприятия, поддерживающие чистоту и порядок, задействованные на работах по устранению последствий обстрелов", – отметил заместитель Покровского городского головы Александр Добровольский.

По словам Добровольского, 52% поступлений местного бюджета – это поступления от предприятий компании "Метинвест".

"Даже во время войны люди получают достойную заработную плату, а это социальная защищенность не только самих работников, но и членов их семей и ветеранов труда. Не ошибусь, если скажу, что треть жителей нашей общины так или иначе связана с предприятиями "Метинвест" Покровскуголь. Поэтому благодарим руководство компании за поддержку наших людей и предоставленную возможность им стабильно работать", – отметила секретарь Покровского городского совета Наталья Иване.

Рыженков заявил, что "Метинвест" активно поддерживает всех украинцев, а своим сотрудникам, потерявшим рабочие места, помогает трудоустроиться на новых предприятиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Метинвест" передала ГУР партию дронов более чем на $500 тысяч и 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а также предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.

Теги: Метинвест, помощь, война России против Украины, Покровск, Юрий Рыженков
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