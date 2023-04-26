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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Вся линия политики Российской Федерации сейчас направлена на то, чтобы не победить, а превратить конфликт с Украиной в замороженный

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Пономарев считает, что Россия хочет договариваться
Пономарев считает, что Россия хочет договариваться
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в Украине бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев выразил мнение, что в России боятся украинского контрнаступления.

Бацман попросила Пономарева прокомментировать звучащий из Москвы "тезис о переговорах".

"Это страх украинского наступления. Это все понимают – что в Украину пришло большое количество вооружений, [...] на самом деле есть самое главное – очень сильно мотивированная армия, которая готова творить чудеса", – сказал он.

По словам экс-депутата Госдумы, российские власти, "может быть, не знают каких-то подробностей" о планах ВСУ и "явно берегут" президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина от "неприятной информации, но то, что опасность велика, – все понимают".

Пономарев считает, что нынешняя риторика и главы МИД РФ Сергея Лаврова, и владельца террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина направлена на идею "давайте договариваться".

"Сейчас вся линия политики Российской Федерации направлена на то, чтобы не победить, а превратить этот конфликт в замороженный, стабилизировать линию фронта на годы вперед", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Сергей Лавров, война, Илья Пономарев, переговоры, вооружение, наступление, война России против Украины, Евгений Пригожин, бизнесмен, контрнаступление
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