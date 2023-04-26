Пономарев: Вся линия политики Российской Федерации сейчас направлена на то, чтобы не победить, а превратить конфликт с Украиной в замороженный

Бацман попросила Пономарева прокомментировать звучащий из Москвы "тезис о переговорах".

"Это страх украинского наступления. Это все понимают – что в Украину пришло большое количество вооружений, [...] на самом деле есть самое главное – очень сильно мотивированная армия, которая готова творить чудеса", – сказал он.

По словам экс-депутата Госдумы, российские власти, "может быть, не знают каких-то подробностей" о планах ВСУ и "явно берегут" президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина от "неприятной информации, но то, что опасность велика, – все понимают".

Пономарев считает, что нынешняя риторика и главы МИД РФ Сергея Лаврова, и владельца террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина направлена на идею "давайте договариваться".

"Сейчас вся линия политики Российской Федерации направлена на то, чтобы не победить, а превратить этот конфликт в замороженный, стабилизировать линию фронта на годы вперед", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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