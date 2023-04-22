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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Многие контакты реализуются". Российские элиты уже пытаются получить гарантии безопасности после поражения в войне – ГУР

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Представители "верхушки обитателей Кремля" уже ищут способы избежать ответственности после войны, говорят в ГУР
Представители "верхушки обитателей Кремля" уже ищут способы избежать ответственности после войны, говорят в ГУР
Фото: depositphotos.com

В России представители так называемых элит боятся за свое будущее и потому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить личные гарантии безопасности после поражения РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает пресс-служба ГУР.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что россияне предпринимают эти усилия, прежде всего, чтобы избежать в будущем возможного привлечения к ответственности.

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – считают в разведке.

По прогнозу ГУР, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил Юсов.

Российские элиты уже осознают неотвратимость поражения РФ в войне, об этом свидетельствует, в частности, то, как оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению в Крыму, отмечал Юсов. 

Он также сообщал, что в России действуют свои активисты, которые против правящего режима, и часть диверсий на территории РФ – это их работа. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Россия, разведка, Андрей Юсов, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, россияне
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