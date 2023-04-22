"Многие контакты реализуются". Российские элиты уже пытаются получить гарантии безопасности после поражения в войне – ГУР

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал представитель ГУР.

Юсов отметил, что россияне предпринимают эти усилия, прежде всего, чтобы избежать в будущем возможного привлечения к ответственности.

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – считают в разведке.

По прогнозу ГУР, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил Юсов.

Российские элиты уже осознают неотвратимость поражения РФ в войне, об этом свидетельствует, в частности, то, как оккупанты готовятся к украинскому контрнаступлению в Крыму, отмечал Юсов.

Он также сообщал, что в России действуют свои активисты, которые против правящего режима, и часть диверсий на территории РФ – это их работа.