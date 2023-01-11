После освобождения Херсона в соседнюю Николаевскую область вернулись около 100 тыс. человек – Ким

"Люди возвращаются: количество населения увеличилось на 50–70 тыс. в областном центре, более чем на 100 тыс. в области. Крупный бизнес пока не возвращается, он оценивает риски, потому что в течение трех-четырех месяцев было релокировано много предприятий. Это время и деньги, поэтому сразу возвращаться, думаю, они не будут", – сообщил он.
Что касается малого и среднего бизнеса, который связан с обслуживанием людей, он возвращается, добавил Ким.
"Но деловая активность сейчас очень слабая, нужны время и более безопасные условия, и желательно "зерновой коридор", чтобы деловая активность выросла ощутимо", – подчеркнул глава ОГА.
Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
9 января россияне ударили по Очакову с юго-восточного направления. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.
Обстрел Очакова, вероятно, был ответом россиян на успешные атаки Вооруженных сил Украины по их позициям на Кинбурнской косе, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.