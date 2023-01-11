После освобождения Херсона в соседнюю Николаевскую область вернулись около 100 тыс. человек – Ким

"Люди возвращаются: количество населения увеличилось на 50–70 тыс. в областном центре, более чем на 100 тыс. в области. Крупный бизнес пока не возвращается, он оценивает риски, потому что в течение трех-четырех месяцев было релокировано много предприятий. Это время и деньги, поэтому сразу возвращаться, думаю, они не будут", – сообщил он.

Что касается малого и среднего бизнеса, который связан с обслуживанием людей, он возвращается, добавил Ким.

"Но деловая активность сейчас очень слабая, нужны время и более безопасные условия, и желательно "зерновой коридор", чтобы деловая активность выросла ощутимо", – подчеркнул глава ОГА.