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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После освобождения Херсона в соседнюю Николаевскую область вернулись около 100 тыс. человек – Ким

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В Николаев вернулись 50 70 тыс. человек
В Николаев вернулись 50–70 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

После освобождения Херсона в Николаевскую область вернулись около 100 тыс. человек. Об этом сказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".

"Люди возвращаются: количество населения увеличилось на 50–70 тыс. в областном центре, более чем на 100 тыс. в области. Крупный бизнес пока не возвращается, он оценивает риски, потому что в течение трех-четырех месяцев было релокировано много предприятий. Это время и деньги, поэтому сразу возвращаться, думаю, они не будут", – сообщил он.

Что касается малого и среднего бизнеса, который связан с обслуживанием людей, он возвращается, добавил Ким.

"Но деловая активность сейчас очень слабая, нужны время и более безопасные условия, и желательно "зерновой коридор", чтобы деловая активность выросла ощутимо", – подчеркнул глава ОГА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. 

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

9 января россияне ударили по Очакову с юго-восточного направления. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. 

Обстрел Очакова, вероятно, был ответом россиян на успешные атаки Вооруженных сил Украины по их позициям на Кинбурнской косе, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, Николаев, война, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, россияне
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