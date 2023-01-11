"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы

Россиянка показала, как выглядят ингредиенты для ее роллов Скриншот: gordondmytro / Instagram

"На России любят японскую кухню", – написал Гордон.

В ролике россиянка рассказала, что использует для начинки икру селедки, шпроты, сельдь в горчице и сельдь в томате. В ролике на заднем плане также присутствует мужчина, готовящий роллы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Не показывайте это японцам", – прокомментировал подписчик mishchenko_dmitrii.

"Такое оно – русское импортозамещение", – написал 67fihole.