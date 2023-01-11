"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы

"На России любят японскую кухню", – написал Гордон.
В ролике россиянка рассказала, что использует для начинки икру селедки, шпроты, сельдь в горчице и сельдь в томате. В ролике на заднем плане также присутствует мужчина, готовящий роллы.
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"Не показывайте это японцам", – прокомментировал подписчик mishchenko_dmitrii.
"Такое оно – русское импортозамещение", – написал 67fihole.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов и магазины сегмента масс-маркет.
Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды. Также из РФ уходит производитель чая Lipton.
В ноябре 2022 года российские пропагандисты признали провал импортозамещения.