Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
Новости

"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы

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Россиянка показала, как выглядят ингредиенты для ее роллов
Россиянка показала, как выглядят ингредиенты для ее роллов
Скриншот: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 11 января поделился роликом, в котором россиянка рассказывает, как приготовить "роллы по-колхозному".

"На России любят японскую кухню", – написал Гордон.

В ролике россиянка рассказала, что использует для начинки икру селедки, шпроты, сельдь в горчице и сельдь в томате. В ролике на заднем плане также присутствует мужчина, готовящий роллы. 

"Не показывайте это японцам", – прокомментировал подписчик mishchenko_dmitrii.

"Такое оно – русское импортозамещение", – написал 67fihole.

Контекст:

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов и магазины сегмента масс-маркет.

Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды. Также из РФ уходит производитель чая Lipton.

В ноябре 2022 года российские пропагандисты признали провал импортозамещения.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, импорт, ролик, россияне
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