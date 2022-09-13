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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевые успехи Украины могут принести ей больше западного оружия – европейский дипломат

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Военную поддержку легче "продать", когда вы побеждаете, считают в Европе
Военную поддержку легче "продать", когда вы побеждаете, считают в Европе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Показав потенциал для победы над российской армией, Украина, возможно, может заручиться большей военной поддержкой западных стран и пресечь предложения компромисса с Россией. Такое мнение европейских дипломатов публикует 13 сентября Reuters.

По их мнению, стремительное освобождение больших территорий и сразу нескольких городов, таких, как Купянск и Изюм, является "аргументом, от которого теперь будет сложнее отмахнуться".

Дипломат из Северной Европы на условиях анонимности заявил агентству, что "военную поддержку легче "продать", когда вы побеждаете". Успехи Украины укрепляют понимание того, что эти поставки сработали и дают шанс закончить войну, считает он.

Успехи Вооруженных сил Украины на фронте снижают вероятность того, что европейские лидеры будут снова предлагать Украине переговоры и уступки. Стремление к прекращению огня в этих условиях будет рассматриваться Москвой как слабость и отступление от принципов и "будет выглядеть плохо", отметил дипломат.

Давление на Украину с целью проведения переговоров было бы "очень опасным" для архитектуры долгосрочной европейской безопасности, заявил Reuters французский дипломатический источник, добавив, что стране-оккупанту нельзя позволить легализовать достижения, полученные в результате военной агрессии.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI, сказал, что ни одна западная страна не согласится с российской оккупацией своей территории, "если они смогут это остановить".

По его словам, доказав, что он может дать отпор, Киев может убедить Запад придерживаться этих принципов, и нужно "не подавлять, а поощрять" желание Украины получить новое оружие.

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил Зеленский. 12 сентября он отметил, что украинские военные деоккупировали более 6 тыс. км² территории на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре министр обороны Алексей Резников.

Теги: вооружение, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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