Премьер-министр Украины посетит Канаду. Будет просить бронетехнику перед контрнаступлением

Шмыгаль посетит Канаду с целью поиска боеприпасов и бронетехники для контрнаступления, пишет издание.

"Нам нужны тяжелые бронированные машины. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это "принципиально важно" для организации контрнаступления.

Кроме того, сообщил Шмыгаль, Украина хотела бы, чтобы Канада предложила страхование военных рисков для тех канадских компаний, которые инвестируют в страну.

"Нам потребуется дополнительная поддержка в страховании военных рисков, потому что никакие инвесторы не придут в Украину, если правительства наших партнеров не поддержат и не будут страховать... Поэтому если канадская компания решит инвестировать деньги в Украину, мы попросим правительство Канады создать какой-то механизм для поддержки канадских инвестиций", – сказал Шмыгаль.

Также Украина ищет поддержки Канады по поводу "Киевского договора по безопасности".