Премьер-министр Украины посетит Канаду. Будет просить бронетехнику перед контрнаступлением

Шмыгаль посетит Канаду с целью поиска боеприпасов и бронетехники для контрнаступления, пишет издание.
"Нам нужны тяжелые бронированные машины. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков", – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что это "принципиально важно" для организации контрнаступления.
Кроме того, сообщил Шмыгаль, Украина хотела бы, чтобы Канада предложила страхование военных рисков для тех канадских компаний, которые инвестируют в страну.
"Нам потребуется дополнительная поддержка в страховании военных рисков, потому что никакие инвесторы не придут в Украину, если правительства наших партнеров не поддержат и не будут страховать... Поэтому если канадская компания решит инвестировать деньги в Украину, мы попросим правительство Канады создать какой-то механизм для поддержки канадских инвестиций", – сказал Шмыгаль.
Также Украина ищет поддержки Канады по поводу "Киевского договора по безопасности".
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.
За последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".