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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Украины посетит Канаду. Будет просить бронетехнику перед контрнаступлением

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Шмыгаль: Нам нужны тяжелые бронированные машины
Шмыгаль: Нам нужны тяжелые бронированные машины
Фото: EPA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "в ближайшие недели" посетит Канаду с официальным визитом. Об этом он сказал в интервью The Globe and Mail, опубликованном 7 апреля.

Шмыгаль посетит Канаду с целью поиска боеприпасов и бронетехники для контрнаступления, пишет издание.

ам нужны тяжелые бронированные машины. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это "принципиально важно" для организации контрнаступления. 

Кроме того, сообщил Шмыгаль, Украина хотела бы, чтобы Канада предложила страхование военных рисков для тех канадских компаний, которые инвестируют в страну.

"Нам потребуется дополнительная поддержка в страховании военных рисков, потому что никакие инвесторы не придут в Украину, если правительства наших партнеров не поддержат и не будут страховать... Поэтому если канадская компания решит инвестировать деньги в Украину, мы попросим правительство Канады создать какой-то механизм для поддержки канадских инвестиций", – сказал Шмыгаль.

Также Украина ищет поддержки Канады по поводу "Киевского договора по безопасности".

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

За  последние 12 месяцев Оттава предоставила Киеву военного снаряжения на сумму более $1 млрд, отметила The Globe and Mail. Кроме того, бюджет канадского правительства на 2023 год предусматривает новый кредит в размере $2,4 млрд для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением. 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".

Теги: Украина, Канада, военные, Оттава, контрнаступление
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