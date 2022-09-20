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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада приняла закон, позволяющий демобилизацию многодетным отцам

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Военные, у которых родится третий ребенок, смогут демобилизоваться
Военные, у которых родится третий ребенок, смогут демобилизоваться
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Верховная Рада приняла закон, касающийся многодетных родителей и военной службы. Согласно документу, теперь военные, у которых родился третий ребенок после мобилизации, имеют право на демобилизацию. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 20 сентября в Telegram.

Автор законопроекта – сам Гончаренко, соавторами выступили нардепы Роман Костенко и Сергей Рахманин.

"За" принятие закона проголосовал 331 народный депутат.

"Те мужчины, которые содержат трех детей, – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого, раньше он не имел права на демобилизацию. В первые дни полномасштабного вторжения мужчины – многодетные отцы были мобилизованы в ряды ВСУ. Они имели право призываться по собственному желанию, но на практике это не повсюду работало. А некоторые, понимая колоссальную опасность, нависшую над государством, сознательно отказались от отсрочки и тоже мобилизовались. Но сейчас уже должны возвращаться в свою многодетную семью", – заявил Гончаренко.

Теперь же в закон добавили причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Теперь, даже если ребенок родился уже во время службы, военный будет иметь право на демобилизацию.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

Теги: военные, Алексей Гончаренко, мобилизация, демобилизация, закон, война России против Украины
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