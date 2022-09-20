Рада приняла закон, позволяющий демобилизацию многодетным отцам

Автор законопроекта – сам Гончаренко, соавторами выступили нардепы Роман Костенко и Сергей Рахманин.
"За" принятие закона проголосовал 331 народный депутат.
"Те мужчины, которые содержат трех детей, – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого, раньше он не имел права на демобилизацию. В первые дни полномасштабного вторжения мужчины – многодетные отцы были мобилизованы в ряды ВСУ. Они имели право призываться по собственному желанию, но на практике это не повсюду работало. А некоторые, понимая колоссальную опасность, нависшую над государством, сознательно отказались от отсрочки и тоже мобилизовались. Но сейчас уже должны возвращаться в свою многодетную семью", – заявил Гончаренко.
Теперь же в закон добавили причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Теперь, даже если ребенок родился уже во время службы, военный будет иметь право на демобилизацию.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день он объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.