Рада приняла закон, позволяющий демобилизацию многодетным отцам

Автор законопроекта – сам Гончаренко, соавторами выступили нардепы Роман Костенко и Сергей Рахманин.

"За" принятие закона проголосовал 331 народный депутат.

"Те мужчины, которые содержат трех детей, – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого, раньше он не имел права на демобилизацию. В первые дни полномасштабного вторжения мужчины – многодетные отцы были мобилизованы в ряды ВСУ. Они имели право призываться по собственному желанию, но на практике это не повсюду работало. А некоторые, понимая колоссальную опасность, нависшую над государством, сознательно отказались от отсрочки и тоже мобилизовались. Но сейчас уже должны возвращаться в свою многодетную семью", – заявил Гончаренко.

Теперь же в закон добавили причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Теперь, даже если ребенок родился уже во время службы, военный будет иметь право на демобилизацию.