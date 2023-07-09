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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обратился к членам НАТО: Какие вам еще нужны аргументы, чтобы пригласить Украину?

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Резников рассказал, в чем плюс для НАТО от вступления Украины
Резников рассказал, в чем плюс для НАТО от вступления Украины
Фото: EPA

Североатлантический Альянс сам заинтересован в том, чтобы Украина присоединилась к нему, так как она имеет боевой опыт в противостоянии против РФ. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона 8 июля. Видео опубликовал канал "Ми – Україна" в YouTube.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде было принято заявление лидеров стран, в котором говорилось, что Россия является прямой угрозой безопасности стран – членов НАТО.

"Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам министрам обороны: скажите, пожалуйста: если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя в том числе современное натовское оружие, – это Украина – какие вам еще нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?" – сказал он.

Резников отметил, что "Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Алексей Резников, война России против Украины
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