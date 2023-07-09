Резников обратился к членам НАТО: Какие вам еще нужны аргументы, чтобы пригласить Украину?

Резников рассказал, в чем плюс для НАТО от вступления Украины Фото: EPA

Он напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде было принято заявление лидеров стран, в котором говорилось, что Россия является прямой угрозой безопасности стран – членов НАТО.

"Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам министрам обороны: скажите, пожалуйста: если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя в том числе современное натовское оружие, – это Украина – какие вам еще нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?" – сказал он.

Резников отметил, что "Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО".