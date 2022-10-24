Резников обсудил с главой Пентагона новый пакет помощи США для Украины

Резников (справа) отметил, что у него состоялся "продуктивный разговор" с Остином (слева) Фото: EPA

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию США о не реагировании на провокации и нетерпимость к шантажу, – написал министр. – Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности далее".

Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDef

Appreciate clear position of * on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail.

We also discussed the next US Security Assistance Package for * . Details to follow. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022

Последний разговор Резникова и Остина состоялся 21 октября. Глава Пентагона в тот же день обсудил войну в Украине с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.