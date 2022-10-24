Резников обсудил с главой Пентагона новый пакет помощи США для Украины

Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию США о не реагировании на провокации и нетерпимость к шантажу, – написал министр. – Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности далее".
Had a productive conversation with my friend Lloyd Austin III @SecDef— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 24, 2022
Appreciate clear position of * on not reacting to provocations and its zero tolerance of blackmail.
We also discussed the next US Security Assistance Package for * . Details to follow.
Последний разговор Резникова и Остина состоялся 21 октября. Глава Пентагона в тот же день обсудил войну в Украине с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.
14 октября президент Джо Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.