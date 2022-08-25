Родные защитников "Азовстали" призвали бороться за пленных азовцев

"Сегодня очень важный день, День Независимости, которую у нас не сможет отобрать никто и никогда. Сегодня наше время кричать о тех, кто эту Независимость боролся для нас ежесекундно, до последней капли крови. Тех, кто не знает страха, тех, кого мы не имеем права забывать. Сегодня мы говорим о наших защитниках из стали. Наших героев "Азовстали", - говорится в сообщении.

Ассоциация семей защитников “Азовстали” призвала весь мир "бороться за этих героев так, как они боролись за нас".

"Спасите тех, кто спасал нас!" - призвали в ассоциации.