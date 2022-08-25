Родные защитников "Азовстали" призвали бороться за пленных азовцев

"Сегодня очень важный день, День Независимости, которую у нас не сможет отобрать никто и никогда. Сегодня наше время кричать о тех, кто эту Независимость боролся для нас ежесекундно, до последней капли крови. Тех, кто не знает страха, тех, кого мы не имеем права забывать. Сегодня мы говорим о наших защитниках из стали. Наших героев "Азовстали", - говорится в сообщении.
Ассоциация семей защитников “Азовстали” призвала весь мир "бороться за этих героев так, как они боролись за нас".
"Спасите тех, кто спасал нас!" - призвали в ассоциации.
Бойцы "Азова", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находится 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".
1 июня начала деятельность Ассоциация семей защитников "Азовстали", целью которой является вернуть родных домой.