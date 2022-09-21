Россия так же опасна для Европы, как нацистская Германия – глава МИД Латвии

Ринкевичс отметил, что после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации и намерения аннексировать части Украины нельзя поддаваться на его шантаж. По его словам, мир должен продолжать поддерживать Украину.

"Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", — написал дипломат.

#Putin announced “partial” mobilisation and annexation of parts of #Ukraine. We must not give in to his blackmail and support Ukraine as much as we can. #Russia is as dangerous to Europe and the world’s peace today as Nazi Germany was in the last century #StandWithUkraine — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022