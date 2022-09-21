Россия так же опасна для Европы, как нацистская Германия – глава МИД Латвии

Ринкевичс отметил, что после объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации и намерения аннексировать части Украины нельзя поддаваться на его шантаж. По его словам, мир должен продолжать поддерживать Украину.
"Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом веке", — написал дипломат.
#Putin announced “partial” mobilisation and annexation of parts of #Ukraine. We must not give in to his blackmail and support Ukraine as much as we can. #Russia is as dangerous to Europe and the world’s peace today as Nazi Germany was in the last century #StandWithUkraine— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации и его реализация начинается с сегодняшнего дня.
Российское движение "Весна" заявило об акции протеста против мобилизации. Правозащитники призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19.00 по местному времени.
Тем временем в Москве и Санкт-Петербурге начали массово вручать повестки. Об этом заявил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.