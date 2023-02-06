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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью обстреляли Очаковскую общину из артиллерии – Ким

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Ким практически ежедневно сообщает об обстрелах Очаковской общины, населенных пунктов и акватории
Ким практически ежедневно сообщает об обстрелах Очаковской общины, населенных пунктов и акватории
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты днем 5 февраля и в ночь на 6 февраля несколько раз обстреляли из артиллерии Очаковскую общину. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 5 февраля, в 12.01 и 16.04, и сегодня ночью, 6 февраля, в 4.12, враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.

По его информации, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области день и ночь прошли "относительно спокойно".

В предыдущие дни россияне также обстреливали Очаковскую общину

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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