Россияне ночью обстреляли Очаковскую общину из артиллерии – Ким

"Вчера, 5 февраля, в 12.01 и 16.04, и сегодня ночью, 6 февраля, в 4.12, враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.
По его информации, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области день и ночь прошли "относительно спокойно".
В предыдущие дни россияне также обстреливали Очаковскую общину.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.