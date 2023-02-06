Россияне ночью обстреляли Очаковскую общину из артиллерии – Ким

"Вчера, 5 февраля, в 12.01 и 16.04, и сегодня ночью, 6 февраля, в 4.12, враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", – написал Ким.

По его информации, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области день и ночь прошли "относительно спокойно".

В предыдущие дни россияне также обстреливали Очаковскую общину.