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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли центр Каховки

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В результате обстрела повреждены жилые дома
В результате обстрела повреждены жилые дома
Фото: Каховська міська територіальна громада / Facebook

Российские оккупанты обстреляли центр Каховки Херсонской области, есть раненые. Об этом сообщает Каховская городская территориальная община в Facebook 16 января.

"Вылеты были со стороны базы "Чистые пруды". До этого обстреливался правый берег. По привычной практике оккупантов, после вылетов в сторону правого берега они начинают обстрел города с Каховской береговой линии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в самом центре города есть разрушения.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Yu6v5FhViD48Mr8gyze1AGnYapDC8F8msf5YpFxeJCzBFCbvsaxTd4E6QvepJwYQl&id=100064772648646

https://www.facebook.com/100064772648646/videos/733606014655931/

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты
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