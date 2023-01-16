Россияне обстреляли центр Каховки

"Вылеты были со стороны базы "Чистые пруды". До этого обстреливался правый берег. По привычной практике оккупантов, после вылетов в сторону правого берега они начинают обстрел города с Каховской береговой линии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в самом центре города есть разрушения.