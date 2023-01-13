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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Двуречную, погибли две женщины – ОВА

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Синегубов сообщил о новом обстреле Двуречной
Синегубов сообщил о новом обстреле Двуречной
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Враг 13 января продолжает обстреливать из артиллерии поселок городского типа Двуречная в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована", – написал чиновник.

Оккупанты обстреливали Двуречную и 12 января, был ранен 68-летний мужчина.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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