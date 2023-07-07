Россияне обстреляли Херсонскую область танками, "Градами", беспилотниками. 10 человек ранены

"За минувшие сутки противник совершил 77 обстрелов, выпустив 371 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА", – сказано в сообщении.

По Херсону враг выпустил 37 снарядов, отметил глава ОВА.

Оккупанты попали, в частности, в жилые кварталы населенных пунктов области; Дом культуры в селе Таврийское, жилой дом и продуктовый магазин в Херсоне. Также Прокудин сообщал о раненых в результате обстрелов в Антоновке и Приозерном.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.